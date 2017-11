Serie A: rimonta Cagliari, Verona battuto 2-1 Zuculini porta in vantaggio i gialloblù e Cigarini sbaglia un rigore, ma Ceppitelli e Faragò ribaltano la partita

5 novembre 2017

Successo fondamentale per il Cagliari, che batte 2-1 il Verona e sale a quota 12. Alla Sardegna Arena, gialloblù avanti al 6' con il colpo di testa di Zuculini su assist di Cerci. Cinque minuti dopo, Cigarini sbaglia un rigore, ma al 28' Ceppitelli pareggia da corner. All'85', Faragò ruba palla a Souprayen e batte Nicolas con il destro, regalando la vittoria ai suoi. Gli uomini di Pecchia restano al penultimo posto con 6 punti insieme al Genoa.

LA PARTITA Il Verona non si fa intimidire dal fatto di giocare in trasferta e dopo appena 5 minuti di gioco si porta in vantaggio con un bel colpo di testa di Bruno Zuculini su cross dalla destra di Cerci. Al 10’ il Cagliari si guadagna un rigore per fallo di Caracciolo commesso su Sau, ma Cigarini dal dischetto si fa respingere da Nicolas la debole conclusione. Alla mezz’ora però arriva il pareggio sardo: calcio d’angolo battuto da Cigarini e Ceppitelli con il ginocchio infila il pallone nell’angolino basso per il rocambolesco 1-1. Nella ripresa i ritmi calano vertiginosamente. A Pazzini viene giustamente annullato un gol per fuorigioco di Fares sul lancio di Romulo. Lopez viene allontanato dalla sua panchina per proteste vivaci riguardo un altro presunto rigore su Sau non assegnato dall’arbitro Guida. Joao Pedro prende il posto dello stesso Sau e va vicino al gol in due occasioni. Quando il pareggio sembra ormai alle porte, all’85’ arriva il gol partita di Faragò, che ruba palla a Souprayen in area veronese e scarica un potente destro rasoterra che si stampa sul palo interno prima di entrare in rete, fulminando un incolpevole Nicolas, per il definitivo 2-1 a favore del Cagliari.

LE PAGELLE Ceppitelli 6: Segna un rocambolesco gol di ginocchio sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cigarini.

Cerci 5,5: Il suo assist per il gol iniziale di Zuculini non basta per mettersi molto in luce per una prestazione che nel complesso non è proprio convincente.

Pazzini 5: Funge da punta unica ma non riesce a trovare mai il feeling con i compagni per avere dei palloni pericolosi in zona offensiva.

Sau 6,5: Si procura il rigore del possibile 1-1 che poi verrà sbagliato da Cigarini. È sempre molto attivo per tutta la metà campo avversaria.

Faragò 7: Gioca un buon primo tempo, si spegne un po’ nella ripresa ma il suo destro rasoterra a fil di palo che fulmina Nicolas a 5 minuti dalla fine vale il gol partita e tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

IL TABELLINO Cagliari-Verona 2-1

Cagliari (3-5-2): Rafael 6; Romagna 6, Ceppitelli 6, Andreolli 6; Faragò 7, Ionita 6 (80' Farias sv) , Cigarini 6,5 (88' Dessena sv) , Barella 6,5, Padoin 6; Sau 6,5 (65' João Pedro 6,5) , Pavoletti 6. A disposizione: Crosta, Molberg, Daga, Van der Wiel, Capuano, Deiola, Miangue, Pisacane, Giannetti. Allenatore: Diego Luis Lopez 6.

Verona (4-2-3-1): Nicolas 6,5; Caceres 5,5 (56' Valoti 5,5) , Heurtaux 6, Caracciolo 5,5, Souprayen 5; Fossati 6, Zuculini 6,5; Romulo 6,5, Cerci 5,5 (70' Verde 5,5) , Fares 6; Pazzini 5 (84' Zaccagni sv) . A disposizione: Silvestri, Coppola, Felicioli, Laner, Zuculini, Danzi, Buchel, Lee, Bearzotti. Allenatore: Fabio Pecchia 5,5.

Arbitro: Guida

Marcatori: 6' Zuculini (V), 28' Ceppitelli (C), 85' Faragò (C)

Ammoniti: 10' Caracciolo (V); 45' Rafael (C); 50' Zuculini (V); 75' Fares (V); 82' Valoti (V); 86' Cigarini (C).

Espulsi: nessuno



