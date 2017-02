Serie A, la Juve non si ferma: doppietta di Higuain, Cagliari ko

LA PARTITA

Di rapido e travolgente, all'inizio almeno, c'è solo il vento. Raffiche fino da 50 chilometri all'ora che spazzano il Sant'Elia e spezzano il ritmo in campo, alterando idee di gioco e traiettorie. Cagliari più aggressivo ma poco performante dalle parti di Buffon (quando ci vorrebbe ancora un Gigi Riva, eterno campione premiato oggi prima del match con il Collare d'Oro del Coni e accolto dal tifo rossoblù per quello che giustamente è, vale a dire un mito del calcio italiano) e Juve dall'altra parte sotto tono, o meglio, Juve a marcia ridotta, rannicchiata su se stessa in un'attesa predatoria frustrata però sempre da ripartenze mancate.



Ma ai bianconeri, superiori in tutto, può andare bene anche così: perché alla squadra di Allegri (cento panchine con la Juve in Serie A proprio nel suo ex stadio) basta in fondo un lampo, un guizzo soltanto, un'idea pescata tra le tante per stravolgere tutto e abbattere ogni muro, ogni barriera, ogni vana resistenza. E così è sufficiente si accenda Marchisio per svoltare: assist per Higuain, tocco sotto su Rafael in uscita e l'allungo è servito.



Diciassettesimo centro in campionato per il Pipita. Che altro dire? Devastante, dirompente, determinante. E quando la Juve allunga, riprenderla si fa impresa. Raramente riesce, molto più spesso no. Il Cagliari ci prova ma non ce la fa, perché pur senza Chiellini, uscito per infortunio al 18esimo, la difesa bianconera resta un bunker, perché Cuadrado e Mandzukic attaccano come ali e retrocedono come terzini e perché davanti Dybala non segna ma veste i panni dell'uomo assist e Higuain, sempre lui, quello del cecchino: il 2-0, 18esima rete in campionato giusto per prendersi la leadership assieme a Dzeko, è così questione di pochi minuti dal rientro in campo.



Al 47esimo il Pipita raddoppia e la partita - in quanto a risultato - si chiude con largo anticipo, anche perché poco dopo Barella si prende il secondo giallo e i rossoblù restano in dieci. La vittoria della Juve e il conseguente +7 sulla Roma non vengono messi in discussione, non mancano però le occasioni e c'è così anche la possibilità di vedere all'opera Buffon, strepitoso su Pisacane. Ci provano poi anche Isla e Bruno Alves, replica la Juve con Mandzukic, la partita si mantiene su ritmi discreti e tonalità piacevoli e si chiude con la prodezza di Rafael che nega il gol a Dybala.



Basta però così: questa Juve sa solo vincere e non prende gol. Ora il Palermo, poi la Champions. Ma intanto cento panchine in A per Allegri bianconero festeggiate con il successo numero 100, coppe comprese ovviamente. Un traguardo che fotografa un dominio tanto netto che va oltre qualsiasi possibile polemica.