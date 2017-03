Serie A: Fiorentina-Cagliari 1-0, Kalinic decide al 92'

LA PARTITA

Un tranquillo e anonimo pomeriggio, al Franchi, viene movimentato improvvisamente dalla rete di Kalinic, che al 92' decide una partita a cui dare un senso diventa complicato visto e considerato come Fiorentina e Cagliari hanno scelto di affrontarsi. Troppo lontana l'Europa per la Viola, salvezza ormai garantita per i sardi e così, rimaste entrambe senza grosse ambizioni di classifica prima ancora di scendere in campo, le due squadre danno vita a una partita tranquilla, rilassata, moscia. Questione di motivazioni, sicuramente, ma anche di una condizione fisica non certo ottimale. Infatti, dopo un primo tempo discreto, la Fiorentina si spegne completamente nella ripresa fino alla rete del croato, mentre dall'altra parte i sardi vengono fuori più che altro nella ripresa, sfiorando addirittura il vantaggio con un palo di Sau (81').



Sousa si affida alla qualità dei suoi uomini e lancia dal'inizio Chiesa, Borja Valero, Tello, Bernardeschi, Saponara e Kalinic: tutti insieme, ordinati un 3-4-2-1, per cercare di scardinare il Cagliari con trame di gioco semplici e precise. L'effetto è che la Viola - dopo un paio di tentativi di Borriello (10' e 11') - prende subito possesso del campo con un giro palla costante ed elgante; peccato però che, negli ultimi 20 metri, manchi sempre la sana cattiveria necessaria per colpire l'avversario. Così vanno a vuoto i timidi tentativi di Kalinic (11'), Chiesa (13'), Saponara (21') e Bernardeschi (24'). Ancora peggio nella ripresa, quando le gambe iniziano a non girare più e dagli spalti cominciano a piovere fischi.



In un contesto di questo tipo il Cagliari avrebbe la grande opportunità per il colpaccio, ma anche gli uomini di Rastelli cercano di accontentarsi senza mai spingere fino in fondo ad eccezione di Borriello, l'uomo in più anche in questa occasione. Il centravanti, dopo le due chance create in avvio, serve sulla di testa di Sau un pallone d'oro, ma la sfera si stampa sul palo una decina di minuti prima che Kalinic, servito dalla sinistra da Tello, rubi il tempo a Bruno Alves e trafigga Rafael. Un successo low profile per festeggiare i 90 anni di vita del club viola.