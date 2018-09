Serie A: Cragno salva il Cagliari, 0-0 con la Samp

26/09/2018

LE STATISTICHE

Il Cagliari ha pareggiato quattro degli ultimi cinque incontri interni di campionato contro la Sampdoria (1V).



Il Cagliari ha pareggiato tre incontri casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta da novembre 2014.



Il Cagliari rimane imbattuto in quattro partite casalinghe di campionato di fila per la prima volta da settembre 2017.



La Sampdoria non ha trovato la via del gol in ben cinque delle ultime sette trasferte di campionato.



La Sampdoria non pareggiava un incontro in trasferta da dicembre 2017.



Solo tre i gol subiti dalla Sampdoria dopo sei incontri: miglior difesa in questo campionato.



Un solo tiro nello specchio per il Cagliari in questo incontro, nonostante le 14 conclusioni: la più bassa precisione di tiro (7.7%) per una squadra che ha effettuato almeno 14 tiri in una singola gara di questa Serie A.



In generale, nonostante le 27 conclusioni di questo incontro, solo quattro hanno centrato la porta.



Con quelli di questa sera sono quattro i pali per Cagliari e Samp in questo campionato, solo la Roma (cinque) ne ha colpiti di più finora.



10 dei 14 tiri del Cagliari stasera sono stati effettuati nella prima frazione di gioco, mentre la Sampdoria ha effettuato 12 delle 13 conclusioni nella ripresa.



Alessio Cragno ha parato il suo primo rigore in Serie A da dicembre 2017 (v Roma).