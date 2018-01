Serie A, Cagliari-Milan 1-2: Kessie scatenato dopo Barella

LA PARTITA

Che il vento sia cambiato in casa Milan è ancora troppo presto per dirlo, ma i tre punti conquistati alla Sardegna Arena - con il vero vento a infastidire e condizionare la partita - sono tremendamente importanti per il percorso di rimonta imbastito da Gattuso. La vittoria in rimonta in casa del Cagliari, appunto, la prima di tutta la stagione è un segnale incoraggiante perché ottenuta usando la spada più del fioretto, combattendo su ogni pallone e contro un avversario vivo, duro, voglioso e in vantaggio dopo pochi minuti e al primo tiro in porta. La firma della rimonta è quella di Kessie, ma anche quella di Kalinic, protagonisti in entrambe le reti siglate dall'ivoriano per quell'1-2 che permette al Milan il sorpasso contemporaneo in classifica a Torino, Udinese e Atalanta.



La sorpresa positiva, però, l'ha consegnata il campo ancora prima che il risultato. Dopo venti minuti difficili in balìa di un Cagliari aggressivo su ogni pallone e in vantaggio alla prima occasione con il diagonale di Barella dal limite a sorprendere Donnarumma, i rossoneri hanno saputo soffrire senza slegarsi alla ricerca di un frettoloso e affannoso pareggio. Pur soffrendo l'aggressività di Faragò e Ionita e le giocate di Barella, la linea difensiva di Gattuso ha tenuto reagendo con intelligenza e pericolosità col passare di minuti. Passata la metà del primo tempo e il fervore sardo, il protagonista in campo è diventato Cragno. Il giovane portiere rossoblù si è superato all'incrocio su Kessie prima e in uscita sui piedi di Kalinic, ma a cambiare il volto al match è stato l'intervento maldestro di Ceppitelli in area di rigore. Il centrale invece di accompagnare Kalinic sul fondo ha cercato l'intervento causando un rigore che Kessie, senza gol da quindici partite, ha saputo realizzare con freddezza. Non solo, col vento in poppa - in tutti i sensi avendolo a favore -, il Milan ha premuto sull'acceleratore sfruttando la catena di sinistra e la fisicità di Kalinic, prima troppo fiacco nella conclusione personale e poi vitale nel difendere palla in area per l'assist vincente ancora per Kessie. Doppietta, la prima in rossonero e la seconda in Serie A.



Nella ripresa invece è stata battaglia. Contro la voglia di pareggiare e i muscoli del Cagliari, ma anche contro le folate di vento che non hanno mai lasciato in pace Bonucci e Romagnoli come i colleghi sardi nella prima parte. Con lanci lunghi al millimetro i sardi hanno saputo mettere in difficoltà la retroguardia rossonera, sorprendendo un paio di volte i centrali ma trovando le uscite spericolate di Donnarumma e sfondando sulla destra costringendo Rodriguez a prendersi due ammonizioni nel giro di pochi minuti per non aver calcolato bene la traiettoria. Dopo la parata di Cragno su Bonaventura e un paio di contropiedi sfiorati dal Milan, la parità numerica in campo è arrivata con il rosso di Barella per somma di ammonizioni, ma non quella nel punteggio. Questione di centimetri, come quelli tra la palla e la porta al 95' sul colpo di testa di Pavoletti. Fuori. Forse sì, un po' di vento in casa Milan è cambiato.