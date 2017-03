Serie A: Cagliari-Inter 1-5, nerazzurri a valanga

LA PARTITA

Reazione doveva essere e reazione è stata per l'Inter, che una settimana dopo il k.o. con la Roma torna subito a correre in un campo non semplice come quello di Cagliari. I nerazzurri ripartono con ritmo, convinzione, aggressività, gioco. Ingredienti assenti contro i giallorossi e in abbondanza questo pomeriggio, nel quale Pioli sceglie di ripartire dal 4-2-3-1: il modulo con cui era cominciata la scalata e probabilmente quello più congeniale per questa squadra, che quando può esprimersi sugli esterni e in velocità diventa molto difficile da contenere.



Dopo mezz'ora di sostanziale equilibrio, con il Cagliari che parte meglio (Medel salva sulla riga un pallonetto di Joao Pedro) e l'Inter che replica con Icardi e Kondogbia, i nerazzurri aprono le danze grazie a un'illuminazione di Banega, che pesca in verticale Perisic: il croato, bravo a infilarsi tra Isla e Pisacane, infila Gabriel di sinistro (34') e dà il via a un pomeriggio da incubo per il portiere rossoblù. Al 39' arriva subito il bis di Banega, a segno con una pregevole punizione mentre Borriello, prima del riposo, cerca di dare un senso al match con un ottimo colpo di testa che beffa Handanovic (42').



L'Inter però non si scompone e rimane ordinata in campo, con una difes alta e la coppia Gagliardini-Kondogbia a filtrare e organizzare la manovra. La chiave, però, sono gli esterni di Pioli (Candreva e Perisic), che a differenza del match con la Roma hanno molta più libertà di offendere perché dietro sono ben coperti da due terzini di ruolo come D'Ambrosio e Ansaldi. Così il croato, stabilmente in avanti, al 47' supera di nuovo Gabriel con un destro all'angolino e poi D'Ambrosio, al 67', mette Icardi davanti al portiere: Maurito viene steso dall'ex milanista e dal dischetto non perdona per l'1-4. Il Cagliari, ormai in bambola, prova ad affidarsi alla rapidità di Ibarbo (entrato al posto di Borriello), ma Medel e Miranda chiudono ogni varco al contrario del trio difensivo scelto da Rastelli, oggi completamente assente e per nulla protetto dal centrocampo. Nel finale c'è gloria anche per Gagliardini, che dopo diversi tentativi riesce a timbrare il primo centro in Serie A con un bel destro dalla distanza: la ciliegina sulla torta, anche se per il momento c'è ben poco da festggiare visto che il terzo posto rimane distante sei lunghezze.