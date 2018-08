Serie A: Cagliari bloccato, il Sassuolo pareggia al 99'

26/08/2018

CAGLIARI-SASSUOLO 2-2 Cagliari (4-3-1-2) : Cragno 6.5; Padoin 7, Klavan 6, Romagna 6, Srna 7; Barella 6.5, Cigarini 6 (26'st Bradaric 6), Dessena 6; Ionita 6 (40'st Faragò sv); Pavoletti 7.5, Sau 6 (26'st Farias 6). A disp.: Rafael, Pajac, Andreolli, Cerri, Daga, Aresti, Pisacane, Lykogiannis. All . Maran 6. Sassuolo (4-3-3) : Consigli 6; Lirola 5.5 (34'st Babacar sv), Magnani 5.5, Ferrari 5.5, Marlon 5; Sensi 6 (12'st Rogerio 6), Locatelli 6, Duncan 6; Berardi 6.5, Boateng 6.5, Di Francesco 5.5 (24'st Boga 5.5). A disp.: Magnanelli, Lemos, Matri, Sernicola, Dell'Orco, Bourabia, Pegolo, Adjapong, Brignola. All . De Zerbi 6. Arbitro : Pairetto Marcatori : 10' Pavoletti (C), 8'st Berardi (S), 28'st Pavoletti (C), 54'st rig. Boateng (S). Ammoniti : Locatelli (S), Barella (C), Cigarini (C), Marlon (S), Ionita (C), Boateng (S), Romagna (C) Espulso : Marlon (S) al 92' per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

• A partire dal 2014/15 solo Cristiano Ronaldo (29) e Olivier Giroud (21) hanno segnato più gol di testa di Leonardo Pavoletti (17) nei cinque maggiori campionati europei

• L’ultimo giocatore, prima di Pavoletti, che aveva segnato una doppietta di testa in un match di Serie A era stato Mauro Icardi in Inter-Atalanta nel novembre del 2017

• Kevin Prince Boateng non segnava in Serie A da 952 giorni, ovvero da gennaio 2016 con la maglia del Milan

• Boateng ha segnato il primo gol su rigore in carriera in Serie A col primo tiro dal dischetto

• Berardi ha segnato quattro reti nelle sue ultime sei presenze in Serie A, tante quante nelle precedenti 34

• Domenico Berardi non segnava in due match consecutivi in Serie A da agosto 2016

• Cinque delle ultime sette reti del Cagliari in Serie A sono state messe a segno da Pavoletti

• In più, sei degli ultimi sette gol del Cagliari in Serie A sono arrivati di testa (quattro di Pavoletti e due di Ceppitelli)

• Filip Bradaric ha fornito un assist nella sua partita d’esordio in Serie A