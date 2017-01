Serie A: Borriello punisce il Genoa Il Cagliari vince 4-1 in rimonta: doppietta del bomber

di SIMONE REDAELLI 15 gennaio 2017

Grande festa del Cagliari che batte 4-1 il Genoa e rialza la testa: al Sant'Elia vittoria in rimonta per i padroni di casa. Dopo l'illusione per il Grifone firmata da Simeone (28'), i sardi si sono scatenati ribaltando il match tra il 39' e il 44' con Borriello e Joao Pedro. Nella ripresa doppietta per il numero 22 e poker su rigore di Farias. Nel finale espulso il cagliaritano Capuano per doppio giallo.



LA PARTITA Il Cagliari ha confermato il trend di questo campionato: in casa è quasi imbattibile. Al Sant'Elia è arrivata la settima vittoria su dieci partite e come sempre la squadra di Rastelli ha regalato spettacolo. Dopo il 4-3 pirotecnico contro il Sassuolo è arrivata un'altra bella rimonta, sempre con quattro gol. Dall'altra parte c'è il Genoa che, dopo il lampo di Simeone, è uscito dal campo: la quarta sconfitta consecutiva inizia a essere un problema non da poco per Juric.



Grande protagonista del match Marco Borriello che non ha avuto pietà della sua ex squadra. Partita perfetta per il numero 22 che ha dato peso all'attacco del Cagliari grazie alla sua esperienza. Doppietta da bomber di razza e non solo. Puntualissimo sul tap-in al 39' dopo il tiro di Tachtsidis per il pareggio. Poi il colpo di testa sulla traversa e l'"assist per Joao Pedro. Nella ripresa ecco la girata per il 3-1 e il tiro insidioso che ha costretto Lamanna alla respinta e all'atterramento di Murru per il rigore del definitivo poker trasformato da Farias.



Tanto carattere per gli uomini di Rastelli che, dopo un buon inizio, non si sono abbattuti al 28' quando il tuffo di Simeone ha mandato la palla alle spalle di Rafael, preferito al nuovo arrivato Gabriel. I sardi hanno continuato a macinare gioco e con il controllo del centrocampo hanno alzato il loro baricentro e si sono resi pericolosi fino a trovare la via del gol e della vittoria ottenuta poi con troppa facilità.



Juric, con una squadra rivoluzionata dal mercato, si trova a ripartire da zero. Senza Rincon il centrocampo si è mostrato ancora una volta fragile e ora il nuovo arrivato Cataldi dovrà accellerare. Poi bisogna considerare anche la condizione fisica in calo. Un periodo nero.









LE PAGELLE Borriello 7,5 - Bomber sempre affidabile, quando c'è da buttarla dentro non si fa pregare. Segna una doppietta e propizia gli altri due. Sale a quota 9 in campionato, 13 in stagione. La scommessa con Vieri è quasi vinta: a giugno vacanze gratis...



Lamanna 4,5 - Troppo impreciso e dà il via alla rimonta dei sardi. La prima da titolare al posto dell'infortunato Perin è da dimenticare. Ora dovrà riscattarsi contro il Crotone.



Cataldi 6 - Non brilla all'esordio con la maglia del Grifone. Il centrocampista ha qualità, ma deve ancora trovare l'intesa con i compagni. Bella la punizione nel finale che fa volare Rafael.



Joao Pedro 7 - Partecipa sempre alle azioni offensive dei suoi, con la sua velocità è una spina nel fianco nella difesa genoana.





IL TABELLINO CAGLIARI-GENOA 4-1

Cagliari (4-3-1-2): Rafael 6,5; Isla 6, Ceppitelli 6, Capuano 6, Murru 6; Dessena 6, Tachtsidis 6, Barella 7 (37' st Munari sv); Joao Pedro 7 (35' st Salamon sv); Farias 6,5 (30' st Sau sv), Borriello 7,5. A disp.: Gabriel, Colombo, Pisacane, Di Gennaro, Bittante, Giannetti. All.: Rastelli 7

Genoa (3-4-2-1): Lamanna 4,5; Izzo 5, Burdisso 5, Munoz 5; Edenilson 6, Cataldi 6, Cofie 5,5 (13' st Ninkovic 5,5), Laxalt 5 (30' st Lazovic sv); Rigoni 5, Ocampos 5 (20' st Pinilla 5,5); Simeone 6. A disp.: Zima, Brivio, Gentiletti, Orban, Pandev, Taarabt, Beghetto, Morosini, Ntcham. All.: Juric 5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 28' Simeone (G), 39' e 15' st Borriello (C), 44' Joao Pedro (C), 19' st rig. Farias (C)

Ammoniti: Cataldi, Rigoni (G), Farias, Joao Pedro, Colombo (C)

Espulsi: 35' st Capuano (C) per doppia ammonizione





LE STATISTICHE Marco Borriello ha partecipato attivamente a 10 reti (7 gol, tre assist) nelle ultime 11 gare contro il Genoa in Serie A.

Borriello ha già superato il totale di gol fatti in tutto lo scorso campionato con le maglie di Carpi e Atalanta (8 lo scorso anno, 9 quest'anno).

Solo vs l'Udinese (10 gol) Borriello ha segnato di più in carriera in Serie A che contro il Genoa (7 gol).

11ª doppietta in Serie A per Borriello, la seconda con la maglia del Cagliari, a cui vanno aggiunte anche due triplette.

I due gol stagionali di João Pedro sono arrivati contro le due genovesi.

Decimo gol alla 50ª presenza in Serie A per Diego Farias, alla quarta marcatura stagionale (i quattro gol di Farias in questa stagione sono arrivati tutti al Sant'Elia).

Il Cagliari è imbattuto in casa da cinque partite contro il Genoa in A (4V, 1N) e ha realizzato 12 reti in questo parziale.

Il Cagliari ha perso soltanto due delle ultime 16 sfide in casa contro il Genoa nel massimo campionato (10V, 4N).

In generale, il Cagliari ha vinto sette delle 10 gare giocate al Sant’Elia in questa Serie A (1N, 2P).

Era dal gennaio 2016 che il Genoa non perdeva quattro partite di fila in Serie A – la squadra di Juric ha raccolto un solo punto nelle ultime sette trasferte in A.

Il Cagliari ha segnato otto gol nelle ultime due gare casalinghe di campionato, sei sono dell’accoppiata Borriello-Farias (tre a testa).

