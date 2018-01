Ok del prefetto e dell'arbitro: Cagliari-Milan si gioca

21 gennaio 2018

Cagliari-Milan si gioca, a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto. Prima è arrivato l'ok del Prefetto per permettere lo svolgimento del match alla Sardegna Arena. Il match in programma alle 18 ed era a rischio per il vento che sta sferzando il capoluogo sardo, fino a 45 nodi. Dopo l'ok del Prefetto sono stati aperti i cancelli dello stadio. Il direttore di gara Guida ha effettuato un lungo sopralluogo sul terreno di gioco con i capitani delle due squadre, Dessena e Bonucci: per ora la decisione è quella di giocare regolarmente il match.