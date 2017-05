Napoli, Sarri: "Secondo posto? Ci crediamo, dobbiamo solo far punti"

5 maggio 2017

"Alla Roma non manca niente - ha continuato Sarri - sono avanti ed hanno una media punti importantissima. Noi dobbiamo fare punti e vediamo se c'è la possibilità, la squadra ci ha sempre creduto (nel secondo posto, ndr) e continuerà a farlo. Dobbiamo solo fare il massimo dei punti". Anche per questo la sfida con il Cagliari "è una gara importantissima, servirà umiltà, intelligenza, non sarà una gara facile". Co



Da valutare le condizioni di Hamsik ("Ieri ha fatto gran parte dell'allenamento in gruppo, per il dottore non ci sono grandi rischi, vediamo domattina le risposte del ragazzo e decideremo") mentre su Mertens, che domani compie gli anni... nessun regalo, azi: "Deve iniziare a farlo lui, poi penseremo alla festa giusta".



Secondo posto come obiettivo attuale, crescere ancora come imperativo per il futuro. Le prove con Juve e Real, finaliste in pectore della Champions, dicono che la strada è quella buona: "Affrontare le due probabili finaliste in due manifestazioni diverse è una possibilità su un miliardo, è casuale, però è anche la dimostrazione che abbiamo fatto bene contro squadre che sono al top nel mondo. Per lanno prossimo non so ncora quali siano gli obiettivi, di certo l'anno prossimo sarà uguale invece arrivare secondo o terzo perchè i posti in Champions saranno quattro, anche se chi va in campo vuole sempre arrivare davanti. Per noi sarebbe importante arrivare secondi, due volte di fila è arrivato nel ciclo più importante della storia del Napoli".