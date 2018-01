Calcio amarcord: Zola di testa, rivivi Cagliari-Juventus 1-1 del 2005

3 gennaio 2018

Cosa può spingere un uomo di 38 anni, alto 168 cm, a saltare più in alto di due marcantoni di 185 cm, all'89' di una partita ormai persa, di issarsi in cielo, di toccare la palla di testa e di mandarla in porta battendo il più forte portiere al mondo? Buttiamo lì qualche risposta: classe, ferocia, cuore, incoscienza. Il ritratto di Gianfranco Zola, capace il 16 gennaio 2005, di siglare l'1-1 al Sant'Elia contro la Juventus, passata in vantaggio grazie ad Emerson. Nel finale di quel match il cross dalla tre quarti di Brambilla, lo stacco tra Thuram e Zebina e il gol dell'1-1. Indimenticabile.



Rivivi l'emozioni di Cagliari-Juventus 1-1 del 16 gennaio 2005 nel servizio di Controcampo.