Cagliari, tre punti d'oro con Cigarini e Sau: Spal sconfitta 2-0

4 febbraio 2018

CAGLIARI-SPAL 2-0 Cagliari (3-4-1-2) : Cragno 6.5; Andreolli 6, Ceppitelli 6, Castan 7; Faragò 6, Cigarini 7, Barella 6.5 (43'st Dessena sv), Padoin 6; Joao Pedro 6 (36'st Ionita sv); Farias 6 (30'st Sau 6.5), Pavoletti 6. A disp. : Rafael, Crosta, Cossu, Giannetti, Romagna, Lykogiannis, Deiola, Han, Caligara. All. Lopez 7 Spal (3-5-2) : Meret 6; Cionek 5.5, Vicari 5.5 (37'st Schiattarella sv), Felipe 5.5; Lazzari 6, Kurtic 6, Viviani 5 (22'st Paloschi 5.5), Grassi 5.5, Mattiello 5 (14'st Costa 5.5); Floccari 5, Antenucci 5. A disp : Gomis, Marchegiani, Simic, Bonazzoli, Vaisanen, Vitale, Luiz, Dramé. All . Semplici 5. Arbitro : Massa di Imperia 6 Marcatori : 34'pt Cigarini, 33'st Sau Ammoniti : Mattiello (S), Cigarini (C), Barella (C), Joao Pedro (C), Vicari (S), Sau (C), Castan (C) Espulsi : - Note : -

LE STATISTICHE

• Il Cagliari interrompe una serie di tre partite consecutive senza trovare la vittoria in Serie A (1N, 2P). I sardi inoltre non trovavano i tre punti in casa da cinque gare in questo massimo campionato (1N, 4P).

• I sardi hanno mantenuto la porta inviolata per la prima volta dopo 10 partite casalinghe di campionato. Infatti, escluso il debutto in casa (1-0 contro il Crotone), il Cagliari aveva sempre incassato gol in casa in questa Serie A.

• La SPAL ha subito almeno un gol fuori casa nelle ultime 11 trasferte in Serie A (1.9 di media a partita).

• Luca Cigarini ha ricevuto il suo nono cartellino giallo stagionale in Serie A: è il giocatore più ammonito in questo campionato.

• Seconda rete in questa Serie A per Luca Cigarini che ha segnato il suo primo gol stagionale nell'ultima giornata contro il Crotone: è' la prima volta in carriera che Cigarini segna in due partite consecutive di Serie A.

• Secondo gol stagionale in Serie A per Marco Sau che interrompe un digiuno in campionato di 13 partite consecutive (ultima rete a settembre contro il Crotone).

• La SPAL ha effetuato zero tiri nello specchio della porta nel corso del primo tempo: l'ultima volta in Serie A che i ferraresi non hanno calciato nello specchio nel primo tempo risale a dicembre 2017 nella trasferta contro la Roma.