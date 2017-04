Cagliari-Torino, è di Han la prima rete nordcoreana della Serie A

9 aprile 2017

Quello messo a segno da Han Kwang Song, attaccante classe 1998 del Cagliari, non è stato un gol determinante ma in ogni caso storico. Il 2 aprile entrando durante la sfida contro il Palermo, Han era stato il primo nordcoreano a mettere piede in Serie A. E la rete segnata oggi in pieno recupero, al minuto 95, contro il Torino non è servita a evitare la sconfitta alla sua squadra ma ha contribuito, una volta di più, a farlo entrare negli annali del nostro campionato.