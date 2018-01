CAGLIARI: SAU OK, PERSONALIZZATO PER MIANGUE E VAN DER WIEL

26 gennaio 2018

Doppia seduta per il Cagliari oggi ad Asseminello, in vista della partita di domenica pomeriggio a Crotone. La sessione mattutina, dopo l’attivazione in campo, ha visto la squadra impegnata in una serie di torelli ed esercitazioni tecnico-tattiche. Nel pomeriggio riscaldamento tecnico, seguito da lavoro tattico e sviluppo della fase offensiva con finalizzazioni. Marco Sau si è allenato oggi regolarmente con la squadra. Personalizzato per Senna Miangue, out Gregory van der Wiel.