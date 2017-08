Cagliari, offerta "storica" al Napoli per Pavoletti

29 agosto 2017

Quando si dice "non badare a spese": il Cagliari ha rotto gli indugi e sembra davvero disposto a tutto pur di assicurarsi Leonardo Pavoletti . Il presidente dei sardi Giulini è, infatti, pronto ad offrire 10 milioni più due di bonus al Napoli per arrivare all'attaccante. Si tratterbbe dell' acquisto più caro nella storia del club . Per il giocatore è pronto un ricco ingaggio: quinquennale da un milione di euro a stagione.

L'affare è a un passo dalla chiusura: a queste cifre, difficile che il Napoli dica no. E lo stesso Pavoletti sarebbe felice di rimettersi in gioco in una piazza importante dove sarebbe un punto di riferimento. Arriverebbe come sostituto di Borriello per dare spessore ed esperienza a un reparto rimasto orfano di un bomber vero. L'ex punta del Genoa, che a Napoli ha sempre trovato pochissimo spazio, troverebbe motivazioni e una maglia da titolare praticamente garantita.