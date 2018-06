Cagliari, Maran nuovo allenatore. Udinese, per la panchina Julio Velazquez

07/06/2018

Rolando Maran è ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari . Il tecnico ex Chievo Verona ha firmato un contratto biennale. L'allenatore si era giàmesso d'accordo con il Cagliari da qualche giorno dopo la 'corsa' con Juric e De Zerbi. Ma prima dell'ufficializzazione è stato necessario rescindere il contratto con il Chievo sino al 2020. A Udine via Tudor, in arrivo Velazquez . Tutto fatto per De Zerbi al Sassuolo .

UDINESE, VIA TUDOR: UFFICIALE JULIO VELAZQUEZ

Cambio in panchina per l'Udinese dopo il divorzio con Igor Tudor. Dopo il toto-nomi che ha visto come protagonista anche Quique Sanchez Flores, dimessosi dall'Espanyol lo scorso aprile, ad avere la meglio sarebbe Julio Velazquez. L'ex tecnico dell'Alcoron, compagine che milita nella Segunda Division spagnola, ha raggiunto nelle scorse ore la sede del club friulano e ha firmato il contratto con l'Udinese. "Udinese Calcio ufficializza l’ingaggio, a decorrere dal 1° luglio, dell’allenatore Julio Velázquez Santiago per la guida tecnica della prima squadra - è scritto nella nota del club -. Domani (venerdì, ndr) alle ore 12 alla Dacia Arena si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister. La società ringrazia Igor Tudor e Mark Iuliano per il lavoro svolto nella fase finale della stagione 2017-2018 e augura loro il meglio per il futuro".