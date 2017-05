Cagliari, il nuovo stadio si chiama 'Sardegna Arena'

3 maggio 2017

L’impianto temporaneo, che sorgerà al posto dei parcheggi del settore distinti, avrà una capienza di 16mila posti e ricalcherà la struttura già conosciuta dai tifosi cagliaritani ai tempi di Is Arenas.



"Grazie a tutti i comuni, tantissimi, che hanno offerto la loro ospitalità - ha dichiarato il presidente Giulini, che ha posato il primo mattone - Saranno quattro mesi di intensi lavori, con 150 persone impegnate a lavorare nel cantiere, anche la notte, per cercare di inaugurare lo stadio alla prima di campionato. Sarebbe un miracolo, ma anche una vittoria importantissima per tutta l’Isola. Perciò abbiamo scelto il nome Sardegna Arena, per portare il nome di questa terra in Italia e un giorno, ce lo auguriamo, in Europa".