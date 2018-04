Cagliari: esonerato Rastelli

17 ottobre 2017

Dopo otto giornate di campionato è arrivato il primo esonero in Serie A. Massimo Rastelli è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Cagliari . La decisione di Giulini è arrivata dopo la sconfitta contro il Genoa e un giorno di riflessioni. I rossoblù hanno collezionato solo sei punti in campionato. Non è stato trovato l'accordo con Oddo : per la panchina corsa a due tra Iachini e la coppia Lopez-Conti.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Il Cagliari Calcio comunica di avere sollevato Massimo Rastelli dalla guida tecnica della prima squadra.



A Rastelli vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in oltre due anni con professionalità e passione. Protagonista nella vittoria del campionato di serie B e nel raggiungimento dell’undicesimo posto della passata stagione, a lui il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.



Viene interrotto il rapporto di collaborazione anche con l’allenatore in seconda Nicola Legrottaglie e con il tecnico Dario Rossi ai quali va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata.