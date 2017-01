Borriello-Vieri: vacanza più vicina

31 gennaio 2017

Boriello e Vieri sono tornati sulla scommessa fatta quando l'attaccante firmò per il Cagliari: "Se segni 15 gol ti pago la vacanza", scrisse Bobo. Appena Borriello ha raggiunto i 10 gol, Vieri ha sottolineato: "Eccolo il bomber, siamo a 10. Mancano 5". Pronta la risposta del rossoblù: "Grazie bomber. Veramente sono 14 quelli ufficiali, quindi ne manca 1. 10 in campionato, 4 in Coppa Italia, se la matematica non è una opinione".