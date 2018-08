BRUNO ALVES: “CR7? HO CHIESTO ALLA MADRE IL PERMESSO DI PRENDERLO A CALCI”

30/08/2018

Sono grandi amici, ma sabato sera saranno rivali sul campo. Bruno Alves e Cristiano Ronaldo si ritroveranno avversari al Tardini in occasione di Parma-Juve: il difensore ha svelato, in un’intervista a Tuttosport, un divertente aneddoto: «Ho chiesto a sua madre il permesso di prenderlo a calci quando ci ritroveremo da avversari in campionato. E lei ha accettato, ma questo non avrà alcuna influenza sulla nostra amicizia».