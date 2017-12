Serie A: Udinese inarrestabile, Bologna ko 2-1 e quinta vittoria di fila

30 dicembre 2017

Quinta vittoria consecutiva per l' Udinese di Massimo Oddo che sbanca 2-1 il Dall'Ara: il Bologna passa in vantaggio con una sfortunata autorete di Danilo (27') su tiro di Verdi, ma poco dopo un colpo di testa di Widmer (37') vale il pareggio. In apertura di ripresa il gol di Lasagna (48') che stende i felsinei e fa volare i friulani che adesso sognano un piazzamento in Europa League: il sesto posto dista solo 3 punti.

LE STATISTICHE

· Kevin Lasagna ha segnato in cinque presenze consecutive di Serie A: l'ultimo giocatore dell'Udinese a riuscirci fu Antonio Di Natale nel maggio 2010.

· Per l’Udinese è la quinta vittoria consecutiva in campionato (non accadeva da maggio 2013), tanti successi quanti nelle precedenti 20 gare di Serie A (2N, 13P).

· Nel mese di dicembre l’Udinese ha segnato 14 reti in campionato, al momento sono almeno quattro in più di ogni altra squadra di Serie A.

· Il Bologna ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato (1V); nel parziale ha subito almeno due reti a incontro.

· In casa il Bologna ha perso 10 punti da situazioni di vantaggio in questo campionato; nel campionato in corso ha fatto peggio in gare casalinghe solo il Genoa (11).

· Nelle ultime tre partite di Serie A Silvan Widmer ha partecipato a quattro reti (due gol, due assist).

· Per Danilo è il secondo autogol in Serie A; anche il precedente è stato contro il Bologna (ad aprile).

· L'Udinese è andato sempre a segno in campionato nelle ultime nove trasferte di Serie A: non accadeva da settembre 2007.

· Il primo tiro nello specchio del Bologna stasera è arrivato solo al 75' minuto di gioco (con Destro).

· Il Bologna ha subito sette gol di testa in questa Serie A, meno solo del Crotone (otto).