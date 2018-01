Serie A: Torino-Bologna 3-0, Mazzarri parte bene

LA PARTITA

Impossibile cambiare una squadra in meno di 48 ore, certo è che la scossa dovuta al cambio d'allenatore si è fatta decisamente sentire nello spogliatoio del Torino. Mazzarri inizia con un successo convincente innanzitutto sotto il profilo mentale e nervoso, visto che i granata azzannano il match sin dall'inizio e impongono il loro ritmo per tutto il corso della gara. Il nuovo tecnico, al ritorno in Serie A dopo oltre tre anni, non cambia (per ora) il modulo di Mihajlovic e si presenta con Niang punta centrale in un 4-3-3 nel quale Berenguer e Iago Falque sono le frecce che sfondano la difesa del Bologna, in totale giornata no. Il Toro sta bene atleticamente e domina in mezzo al campo, dove Rincon organizza con ordine la manovra mentre Baselli e Obi (poi sostituito da Acquah) svolgono con precisione il doppio lavoro da mezz'ala.



La prestazione dei padroni di casa viene certamente esaltata dall'atteggiamento del Bologna, le cui scelte di Donadoni sono a dire poco rivedibili. Pulgar e Poli sono isolati davanti alla difesa, completamente sconnessi dal trio (Verdi-Palacio-Di Francesco) schierato alle spalle del deludente Destro. Ecco perché il Torino ha così vita facile, oltre al fatto che anche i quattro difensori rossoblù sono tutto tranne che sincronizzati. Dopo un paio di occasioni sprecate da Iago (2') e Niang (18'), la squadra di Donadoni passa però su palla inattiva e ringrazia De Silvestri, a segno di testa al 38' sugli sviluppi di una punizione di Berenguer. Gli ospiti hanno la grande chance a inizio ripresa, quando Verdi viene steso in area da Molinaro dopo 27": Damato inizialmente ammonisce l'attaccante per simulazione, poi fischia invece il rigore con il supporto del Var. Dagli 11 metri, però, Sirigu è straordinario su Pulgar e poco dopo (53') Niang infila il raddoppio con un sinistro all'angolino. Nell'occasione il francese è abile a liberarsi di Pulgar, ingenuo nell'abboccare a una finta dell'attaccante. La festa è completa al minuto 85, quando Iago Falque batte Mirante per la terza volta e concede a Mazzarri un minimo di relax dopo un'ora e mezza in tensione: il nuovo matrimonio è iniziato con passione.