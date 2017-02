Serie A: Sampdoria-Bologna 3-1, i blucerchiati vincono in rimonta

LA PARTITA

Gli ultimi 10 minuti del match chiudono una settimana da incubo per il Bologna, che, dopo l'1-7 contro il Napoli e lo 0-1 contro il Milan in nove, a Marassi viene ribaltato dalla Sampdoria con tre reti subite nel giro di sei minuti. E' un momento disgraziato per i rossoblù, che si sciolgono appena vengono raggiunti mettendo così in mostra tutte le difficoltà evidenziate dai recenti risultati. E dire che la partita si era messa in discesa per la banda di Donadoni, a segno al 18' con un destro terrificante di Dzemaili, bravo a finalizzare un'azione corale avviata da Masina a sinistra: Destro fa sponda di testa e Verdi la tocca per lo svizzero, che fa partire un missile che si infila sotto all'incrocio dei pali. Il vantaggio compatta ulteriormente i rossoblù, in campo con un 4-3-3 sorretto da una difesa anomala, visto che Gastaldello si ferma prima della gara (dentro Oikonomou) e Maietta va k.o. al 13': al suo posto entra M'baye e Torosidis si sposta al centro.



La Samp, che in avvio (4') divora una colossale chance con Muriel (sinistro a lato, solo davanti al portiere), si spaventa con il palo di Donsah (11') e poi, una volta in svantaggio, replica con parecchia confusione e attacca solamente per vie centrali, intasando gli spazi e non creando, di conseguenza, pericoli. Cambia tutto nel secondo tempo, quando Giampaolo inserisce subito Dodò (per Regini) e Djuricic (per Linetty) e, in un secondo momento (59'), Schick per Bruno Fernandes. I blucerchiati iniziano ad allargare la manovra e a premere senza sosta, mentre il Bologna arretra sensibilmente e si chiude in difesa della porta di Da Costa.



La forte reazione della Sampdoria, comunque, tutto sommato viene arginata dal Bologna, che però subisce all'80' un rigore contestatissimo (braccio di Pulgar su cross di Bereszynski): Muriel dal dischetto non perdona e un minuto più tardi arriva subito il 2-1 di Schick, servito perfettamente da Djuricic e abile a segnare con un sinistro all'angolino. L'autogol di M'baye, a due minuti dalla fine, impacchetta definitivamente la terza vittoria di fila per gli uomini di Giampaolo, la cui classifica comincia a sorridere di gusto.