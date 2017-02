Serie A: Nel silenzio di Marassi i capolavori di Viviani e Ntcham

LA PARTITA

Clima surreale a Marassi, dove va in scena la protesta dei tifosi genoani dopo la clamorosa sconfitta di Pescara e un mercato, quello di gennaio, che ha rivoluzionato e indebolito la squadra. In panchina è arrivato Andrea Mandorlini, ma gli spalti sono mezzi vuoti. Ha avuto successo la decisione di disertare lo stadio annunciata dalla gradinata nord, che segue la sfida fuori dallo stadio e che ha coinvolto anche l’associazione dei club. Per la sua prima il tecnico di Ravenna si affida a Pinilla che fa coppia in attacco con Simeone capocannoniere della squadra con dieci reti. Donadoni risponde con il classico 4-3-3. Con Destro pronto a subentrare. Avvio difficile per il Genoa che ancora sotto shock per il 5-0 di Pescara subisce le iniziative dei rossoblù emiliani.



Cinque minuti e la squadra di Mandorlini prende coraggio ma Simeone non riesce a girare in rete un cross dalla sinistra. All’11’ la palla buona al limite dell’area è sul piede di Verdi che però viene murato dalla difesa. 20 minuti e Lamanna rischia la frittata. Il tiro da fuori di Viviani è forte, ma centrale. Il portiere arriva scoordinato sulla palla la deviazione è goffa e la palla di poco fuori. La prima mezz’ora dimostra che si affrontano due squadre in crisi, con poche occasioni e il Genoa che si difende ordinato cercando la ripartenza. Al 33’ Hiljemark semina il panico nella metà campo del Bologna ma non riesce a trovare lo spazio giusto. Due minuti e la palla gol per Dzemaili è clamorosa sul cross di Petkovic. Un pallone solo da spingere in rete da pochi metri. Ma il centrocampista trova l’opposizione alla disperata di Burdisso.



Si ricomincia senza cambi. E Genoa subito arrembante. 2 minuti e Simeone vola verso l’area del Bologna ma è bravissimo Mirante in uscita disperata a fermare con un piede il dribbling dell’argentino. Squadre che si allungano con il passare dei minuti e che prendono coraggio. All’ 11’ l’incursione di Dzemaili è di quelle che fanno male, Cataldi lo ferma al limite e si becca il giallo. La punizione è un capolavoro di Viviani che va a finire all’incrocio dei pali e porta in vantaggio la squadra di Donadoni. La reazione del Genoa è nell’iniziativa di Pinilla che tutto solo davanti a Mirante insacca, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il colpo del ko potrebbe arrivare al 24’. La conclusione di Dzemaili da dentro l’area è potente, ma Lamanna risponde e sulla respinta Masina si divora il gol.



La replica è un incursione di Simeone che costringe al fallo da ultimo uomo Torosidis. Rosso diretto e Bologna in dieci nell’ultimo quarto d’ora la punzione di Cataldi però non fa male e finisce sopra alla traversa. Il pareggio sembra fatto a otto minuti dalla fine ma Simeone si fa murare da Oikonomou. La porta del Bologna sembra stregata e la conferma arriva a due minuti dalla fine. Laxalt spinge il pallone verso la porta da due metri, ma trova l'opposizione ancora di Mirante. Il finale è un assedio con Pinilla che calcia addosso al portiere emiliano. Poi Simeone non trova la porta. A 120 secondi dalla fine la mossa della provvidenza, sembra che Mandorlini voglia fare entrare Pandev, ma poi sceglie Ntcham, e l’attaccante lo ripaga pareggiando la sfida sui titoli di coda con un preciso tiro a giro. Un brodo caldo per il Genoa che interrompe la sua serie nera.