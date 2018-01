Serie A, Napoli-Bologna 3-1: super Mertens supera la Juve

Impegnato dopo la Juve (uno dei maggiori timori di Maurizio Sarri), il Napoli dimostra di non avere il braccino e, nel giorno di Federer vincente agli Australian Open, tira fuori il "servizio vincente" sotto nel punteggio. Dura poco lo spavento del San Paolo , con il Bologna avanti dopo 25 secondi grazie a Palacio , bravo a sfruttare una disattenzione della difesa azzurra. Giusto il tempo di osservare l'uscita (tra i fischi) di Simone Verdi (infortunio muscolare) e di ricevere un bacio dalla fortuna su calcio d'angolo: la doppia deviazione (anche della traversa) manda in crisi Mbaye , "costretto" all'autogol che torna a dare la giusta serenità ad Hamsik e compagni. Che, in fretta, ricominciano a giocare il solito calcio. Dietro, però, per una volta vengono concessi troppi spazi agli avversari, pericolosi con Palacio e Dzemaili. Callejon, però, è bravo e furbo a conquistarsi un rigore (leggero tocco di Masina confermato dal Var) che Mertens realizza per il vantaggio che vale il controsorpasso sulla Juve. Il meglio, però, deve ancora venire. Perché la squadra di Sarri dimostra tutta la sua solidità: soffre poco o niente, e punge con Mertens ogni volta che vuole. I cambi (Zielinski, Diawara e Rog rispettivamente per Hamsik, Jorginho e Insigne) servono a mettere in cassaforte il risultato che, poco prima, il genio belga con il numero 14 sulle spalle aveva provveduto a blindare con un destro a giro tanto improvviso quanto magnifico. Il San Paolo, ovviamente, gradisce: il Napoli è di nuovo primo, senza paura, senza braccino. E senza preoccuparsi troppo se la Juventus gioca in anticipo.

LE PAGELLE

Reina 6,5 - Impegnato in due uscite salva-risultato, passa metà del primo tempo a urlare ai compagni di reparto, molto distratti rispetto al solito. Nella ripresa un solo intervento su Masina



Chiriches 5,5 - Gioca al posto di Albiol ma il Bologna non ha un centravanti puro e, quindi, senza punti di riferimento, nel primo tempo va spesso in difficoltà. Approssimativo anche in fase di costruzione



Allan 7 - Conferma l'ottimo stato di forma, che ormai lo accompagna da diversi mesi. Spesso avvia l'azione e va - o comunque prova a farlo - anche a concluderla. Si preoccupa meno del consueto della fase difensiva: due volte il Bologna sfrutta proprio il suo mancato posizionamento per spaventare Reina



Callejon 6,5 - E' decisivo nel procurarsi il rigore poi trasformato da Mertens per il 2-1; certo è che non fa nulla, ma proprio nulla, per continuare la sua azione dopo il leggero tocco di Masina. In altre occasioni, comunque, mette in difficoltà il laterale rossoblu, e i suoi conitnui tagli lo portano anche a creare il panico dalla parte di...Insigne



Mertens 7,5 - Fino al rigore del vantaggio si vede poco, detta persino poco il passaggio ai compagni. Poi però dimostra di appartenere a una categoria differente rispetto alla quasi totalità degli altri protagonisti in campo (e del campionato): il destro del 3-1 è un fulmine che "acceca" il San Paolo



Mbaye 5,5 - Combina un disatro in occasione dell'autogol che regala il pareggio al Napoli in avvio, ma la deviazione della traversa lo scagiona in parte. Poi gioca una partita attenta su Insigne e prova anche a spingere quando ne ha la possibilità



Palacio 7 - Gioca al centro dell'attacco al posto di Destro e si capisce il perché: comincia la partita segnando, poi svaria, scatta, combatte, conclude. Ha la gamba giusta e riesce a mandare in crisi la difesa di Sarri più volte. Poi, quando la benzina finisce, lascia il posto a Destro