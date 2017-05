Serie A: Milan-Bologna 3-0, rossoneri in Europa League

LA PARTITA

Dopo tre campionati avari di soddisfazioni, il Milan a partire dalla prossima stagione tornerà a giocare in Europa (League) anche se dovrà partire dai preliminari. Obiettivo raggiunto con un turno d'anticipo per i rossoneri, che stavolta a San Siro non sbagliano e conquistano il primo successo dall'avvento del gruppo cinese, che può così celebrare il primo traguardo.



Contro il Bologna, tranquillo ormai da un pezzo, non è stata però una passeggiata come il risultato potrebbe far intendere. Il 3-5-2 di Montella fatica a colpire nel primo tempo per diverse ragioni: in mezzo al campo la manovra è compassata e prevedibile, le fasce non offrono mai la superiorità numerica e il tandem Bacca-Lapadula - per la prima volta in campo insieme dal 1' - non ha una grande intesa. Così gli emiliani si chiudono senza troppa fatica e cercano di ripartire in contropiede, anche se Donnarumma vive nel complesso un pomeriggio da spettatore. Nel primo tempo la grande chance capita sui piedi di Lapadula, che al 14' divora da due passi un'occasione nata dai piedi di Deulofeu: lo spagnolo taglia al centro da destra e serve Bacca, che controlla male ma favorisce l'inserimento dell'ex Pescara, il quale da pochi passi spedisce a lato.



La prima mossa di Montella, subito in avvio di ripresa, è l'inserimento di Mati Fernandez al posto di Bertolacci. Il Milan alza il ritmo e poco dopo inizia a sfondare con l'ingresso in campo di Honda (per Bacca), che ridisegna l'attacco visto che Lapadula diventa l'unico riferimento centrale. Il vantaggio, al 69', nasce da una combinazione Mati Fernandez-Deulofeu, bravo a fare secco Mirante con un destro al volo. Poco dopo (73') è Honda a blindare il risultato grazie a un calcio di punizione che scavalca la barriera prima di infilarsi all'angolino. Il Bologna nemmeno accenna una reazione e, anzi, subisce pure il 3-0 nel recupero (91'), quando Lapadula sfrutta un assist di Mati Fernandez per arrotondare il punteggio. Montella, che centra l'obiettivo stagionale, viene portato in trionfo dai giocatori: il nuovo Milan ripartirà da lui?