Serie A, Frosinone-Bologna 0-0: poche emozioni, primo punto per entrambe

26/08/2018

Finisce 0-0 la sfida tra Frosinone e Bologna. Gara senza troppi sussulti, il primo tempo è di marca bolognese che ha un paio di buone chances con Dzemaili e Poli, con Sportiello molto bravo. Nella ripresa salgono i ciociari, che vanno vicini al gol con Chibsah e in altre occasioni. La vittoria non arriva né per Longo né per Inzaghi, che però muovono la classifica dopo il ko dell'esordio.

LE STATISTICHE

Con questo pareggio il Bologna interrompe una striscia di cinque sconfitte consecutive in Serie A

Il Frosinone non ha segnato neanche un gol nelle ultime quattro partite giocate nella massima Serie

Era da aprile 2017 che il Bologna non rimaneva a secco di gol per tre incontri consecutivi

Sono 12 i duelli aerei vinti da Federico Santander, considerando anche lo scorso campionato, l’unico attaccante a far meglio in un singolo incontro è stato Pavoletti (13 contro il Bologna ad aprile)

Sette delle 11 conclusioni del Frosinone in questo incontro sono state effettuate nella seconda frazione

Per il Bologna invece solo cinque tiri dei 15 totali sono arrivati nel secondo tempo

I quattro tiri nello specchio del Frosinone in questa partita sono stati effettuati da quattro giocatori differenti

Primo pareggio in questa Serie A per il Frosinone: nella scorsa partecipazione nella massima Serie il primo punto dei ciociari è arrivato alla quinta gara giocata

Nelle tre sfide tra Bologna e Frosinone in Serie A non è mai stato segnato più di un gol ad incontro