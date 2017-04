Serie A: Fiorentina-Bologna 1-0, ci pensa Babacar

LA PARTITA

La terza vittoria di fila - sempre per 1-0 - rilancia la Fiorentina in classifica e consente alla squadra di Paulo Sousa di dare un senso a questo finale di stagione, nel quale l'Europa rimane lontana ma quantomeno non è impossibile. I viola, dopo l'1-0 contro Cagliari e Crotone, superano di misura anche il Bologna, che vive un pomeriggio di riposo e sostanzialmente non lascia traccia sul terreno del Franchi. A decidere tutto è il colpo di testa di Babacar, rispolverato a inizio ripresa per un infortunio accusato da Kalinic, evanescente per 45 minuti.



Sousa preferisce non osare troppo e comincia con Saponara e Chiesa in panchina, offrendo il solito 3-4-2-1 dove Borja Valero è il trequartista insieme a Ilicic. Contro un Bologna chiuso e rinunciatario, non è semplice per la Fiorentina trovare spazio soprattutto sulle corsie laterali, visto che il 3-5-2 di Donadoni sbarra bene la strada a Tello e Milic. Così i padroni di casa ci provano per vie centrali o con qualche palla inattiva, mentre gli emiliani - dopo qualche sgasata in avvio di match - si ritirano nella propria metà campo e addirittura offrono il primo tiro in porta solamente al 31' della ripresa, quando Krejci conclude centralmente.



La partita, come detto, si sblocca in apertura di ripresa con il colpo di testa di Babacar, bravo a vincere il duello aereo con Maietta prima di infilare all'angolino (51'). Altre due chance, per i viola, arrivano nel finale con il destro di Saponara (Mirante vola in corner al 78') e con la punizione di Borja Valero (91'), che per poco non timbra il raddoppio in una gara a senso unico.