Serie A, colpo esterno del Crotone: 3-2 a Bologna La squadra di Nicola passa con la doppietta di Budimir ed il rigore di Trotta. Inutile per i felsinei la doppietta di Verdi su punizione

4 novembre 2017

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Crotone di Nicola. Nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A, i calabresi passano 2-3 al Dall'Ara contro il Bologna e si portano a quota 12 in classifica. La squadra di Donadoni, alla quarta sconfitta in fila, passa due volte in vantaggio con altrettante magie su punizione di Verdi, ma gli ospiti rimontano con la doppietta di Budimir e con il calcio di rigore di Trotta assegnato dal Var.

LA PARTITA Al Dall’Ara parte meglio il Bologna di Donadoni che, nei primi minuti, fa registrare una netta, ma poco incisiva, supremazia territoriale. Il Crotone si difende con ordine, rendendosi pericoloso al 24’ con un colpo di testa di Budimir, deviato in angolo da Da Costa. Il pericolo corso scuote il Bologna: Cordaz è bravo ad opporsi ai tentativi di Poli al 34’ e di Verdi al 36’. La pressione dei padroni di casa viene premiata al 38’ da un gol su punizione di Verdi. La reazione della squadra di Nicola è veemente e il Crotone risponde trovando il gol del pareggio al 42’ con Budimir, lesto a ribadire in rete una conclusione di Trotta respinta da Da Costa. Le emozioni, però, non sono finite. Sempre Verdi, in piena fase di recupero, riporta avanti i felsinei, trasformando magistralmente un altro calcio piazzato per la rete del 2-1. La ripresa si apre con il Crotone in avanti alla ricerca del pareggio: Da Costa viene chiamato in causa al 47' da un tentativo di Pavlovic dalla distanza. Gli ospiti ritrovano la parità al 68’ con Trotta, che trasforma un calcio di rigore decretato dal direttore di gara su intervento decisivo del Var (dopo che l'azione era proseguita per 1'). Passano due minuti ed il Crotone si porta per la prima volta avanti nel punteggio, andando a segno con un fendente dal limite dell’area di rigore di Budimir. Donadoni getta nella mischia tutti gli attaccanti a sua disposizione, senza però riuscire a pungere in avanti. I padroni di casa esercitano nel finale di gara un forcing costante ma scarsamente incisivo. Il Crotone si difende con ordine arrivando a cogliere il secondo successo consecutivo, portandosi a quota 12. Per il Bologna, fermo a 14, si tratta del quarto ko di fila.

LE PAGELLE Krafth 5 – Dopo l’ingenuo fallo di mano in area che apre la rimonta ospite non riesce più proporsi con efficacia in avanti.

Verdi 7,5 – Sempre pericoloso. Illude i tifosi felsinei trasformando magistralmente due calci piazzati sul finire della prima frazione.

Palacio 7 - Fino a quando le forze lo sorreggono svaria con continuità ed efficacia su tutto il fronte offensivo fornendo invitanti palloni a Di Francesco, Poli e Verdi

Nalini 6,5 – Si fa apprezzare in entrambe fasi del gioco con utili rientri e puntuali inserimenti in fase offensiva.

Budimir 8 – Il migliore in campo. Oltre a realizzare una doppietta ha il merito di tenere alta la squadra subendo un notevole numero di falli.

IL TABELLINO BOLOGNA-CROTONE 2-3

Bologna (4-3-3): Da Costa 6; Krafth 5, Gonzalez 5,5, Helander 5, Masina 6 (79' Falletti 6) ; Poli 6,5, Crisetig 5,5, Donsah 5,5 (73' Destro 6) ; Verdi 7,5, Palacio 7, Di Francesco 5,5 (46' Krejci 5,5) . A disp.: Santurro, Ravaglia, De Maio, Mbaye, Maietta, Nagy, Taider, Petkovic, Okwonkwo. All.: Donadoni 5,5.

Crotone (4-4-2): Cordaz 6; Sampirisi 6,5, Simic 6, Ceccherini 6,5, Pavlovic 6; Nalini 6,5, Barberis 5,5, Mandragora 6, Stoian 5,5 (61' Rohden 6) ; Budimir 8 (90' Simy sv) , Trotta 6,5 (83' Izco sv) . A disp.: Festa, Suljic, Faraoni, Cabrera, Martella, Ajeti, Romero, Tonev, Crociata. All.: Nicola 6,5.

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 38' Verdi (B), 42' Budimir (C), 45+1' Verdi (B), 68' Trotta (Rig.) (C), 70' Budimir (C).

Ammoniti: 43' Sampirisi (C); 48' Budimir (C); 58' Simic (C); 67' Krafth (B); 84' Gonzalez (B).

Espulsi: nessuno.

