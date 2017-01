Serie A: Cagliari-Bologna 1-1, Borriello salva i sardi dopo il gol di Destro

LA PARTITA

Rastelli non ha Joao Pedro e Barella fermati dal giudice sportivo, ritrova Ionita almeno per la panchina e preferisce Capuano a Murru in mediana. Tante assenze in difesa per l'ex Donadoni (a Cagliari nel 2010-11), che fa i conti con la squalifica di Blerim Dzemaili, 4 gol nelle ultime tre partite.



Sarà pure un match con poche cose da dire ai fini della classifica, ma le due squadre cominciano subito a ritmi alti. Le occasioni però sono tutte del Cagliari, con Borriello e Sau grandi protagonisti in 20' ad alta intensità. Il folletto prima sfiora il palo con un diagonale che taglia tutta l'area (10'), poi lo centra in pieno con un destro a giro dalla distanza (16'). Il Bologna confeziona la sua prima palla gol non appena il forcing dei padroni di casa scema. Lo fa al 26' con l'azione personale di Krafth che costringe Rafael alla deviazione in angolo. La manovra del Cagliari, però, è fluida come la sua disposizione in campo. Rastelli prova a togliere punti di riferimento agli avversari facendo svariare i suoi uomini più offensivi e i rossoblù vanno ancora vicini al vantaggio al 40' con la combinazione Borriello-Di Gennaro.



Il Cagliari parte all'arrembaggio anche in avvio di ripresa con Tachtsidis, già autore di un discreto primo tempo, a salire in cattedra. Al 3' il greco pesca Sau con un lancio lungo, l'attaccante controlla e tira, Mirante si salva di piede. Il portiere è decisivo anche 2' dopo sulla conclusione da fuori dello stesso Tacthsidis. Come nel primo tempo, i ragazzi di Rastelli rallentano, senza rinunciare a fare la partita. Donadoni allora tenta la carta Verdi, determinante al primo pallone toccato. Il talento scuola Milan imbecca Krejici, che serve un cross perfetto per Destro, pronto a insaccare Rafael da due passi (19'). L'ex Roma ritrova il gol dopo due mesi, non segnava dal 20 novembre contro il Palermo. Il Cagliari incassa alla prima e forse unica distrazione della partita e accusa sul piano emotivo. I sardi non riescono più a creare pericoli, ma nel finale il Bologna si fa male da solo e riapre i giochi, con la doppia espulsione in 3' di Viviani (entrata a gamba tesa su Tachtsidis) e Krafth (fallo da ultimo uomo su Borriello al limite dell'area). Dalla punizione nata al 47' st proprio dall'intervento sciagurato dello svedese, il Cagliari agguanta il pari. La perla è targata Borriello, che restituisce ai sardi solo una parte di quello che avrebbero meritato.