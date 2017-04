Serie A, Bologna-Udinese 4-0: poker e salvezza matematica

LA PARTITA

A Bologna torna il sorriso. In un colpo solo la squadra di Donadoni archivia il discorso salvezza con una vittoria convincente e registra notizie positive sul fronte Destro, che in questo finale di stagione ritrova il feeling col gol e la fiducia dell'ambiente. Con tre reti in due partite, Mattia si prepara a chiudere l'anno alla grande, mostrando grande intesa con Verdi, gioiellino ancora tutto da scoprire ma già in grado di fare la differenza a certi livelli. Pomeriggio da dimenticare invece per l'Udinese, che interrompe nel peggiore dei modi il suo momento magico e la rincorsa al decimo posto in classifica.



Nonostante le assenze, al Dall'Ara l'avvio del Bologna è super. La squadra di Donadoni parte forte, trova la profondità delle giocate dalla parte di Donsah e sblocca subito la gara dopo due minuti grazie a Destro, che torna a segnare in casa dopo cinque mesi di digiuno. Un gol che indirizza il match sui binari rossoblù. Ordinato e rapido nelle ripartenze, il Bologna ha spazio per manovrare con precisione e verticalizzare. Krejci segna di tacco, ma il ceco è in fuorigioco e Celi annulla. Colpita a freddo, l'Udinese prova a reagire sfruttando gli inserimenti di De Paul e le sponde di Zapata, ma Maietta e Gastaldello fanno buona guardia. Con le squadre corte, il match si gioca soprattutto in mediana. Più delle giocate però si notano i tanti errori in appoggio e la gara si trasforma in un duello a centrocampo. In pressione, la squadra di Delneri guadagna metri e Maietta salva sulla linea un colpo di testa di Jankto. Dall'altra parte invece è Verdi a illuminare il Dall'Ara, ma Destro non ne approfitta. Con l'area rossoblù intasata, De Paul ci prova da fuori, ma Mirante è attento e il Bologna chiude il primo tempo in avanti raddoppiando i conti nel recupero con Taider, perfettamente imbeccato da Krejci dopo una bella azione sulla destra.



Nella ripresa Delneri fa entrare Perica e passa a 4-2-4. Il tema della gara però non cambia. Il Bologna difende basso e riparte, affidandosi alla qualità di Verdi e ai cambi di gioco per sfruttare gli spazi. Bloccata, lenta e imprecisa a ridosso delle punte, l'Udinese invece si affida ai calci piazzati per provare ad accorciare le distanze, ma presta il fianco ai rossoblù, che dilagano. Il tandem Verdi-Destro funziona a meraviglia e in nove minuti arrivano altri due gol. Il tris lo firma ancora Destro, il poker invece arriva grazie a un sinsitro di Verdi deviato in porta da Danilo. Nel finale è un tiro al bersaglio verso la porta di Karnezis. Destro segna ancora di testa, ma Celi annulla giustamente. Poi si gioca solo per dovere fino al triplice fischio. A Bologna splende il sole: quattro gol e salvezza blindata.