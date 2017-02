Serie A: Bologna-Milan 0-1, i rossoneri vincono in 9

LA PARTITA

Ci sono gare che saranno ricordate per anni e che ogni tifoso vorrebbe vivere in prima persona. E' il caso di questo Bologna-Milan, sulla carta solo un recupero, ma che alla fine ha mandato in estasi il Diavolo. Montella e compagni sono stati autori di una grande impresa, quella di vincere un match in 9 uomini contro 11, quando lo spettro delle 4 sconfitte di fila in campionato (evento che non si verificava dal 1986) aleggiava sempre più su Bologna. Colpa delle ingenuità di Paletta e Kucka che hanno lasciato i rossoneri in 10 dal 37' e addirittura in 9' dal 14' del secondo tempo. Il Bologna ha avuto il torto di riuscire ad affondare il colpo, sbattendo contro un Donnarumma in forma super e venendo punito nel finale: Deulofeu corona una prestazione da sogno con l'assist a Pasalic che, dopo essersi mangiato due gol, segna a porta vuota il gol che vale molto più dei tre punti. Non sono però tutte rose e fiori per Montella, ora in piena emergenza per la sfida-Europa con la Lazio: sicuri assenti i due espulsi e probabilmente Romagnoli. Il Bologna deve solo prendersela con se stesso: nei numeri il ko è meno pesante che quello contro il Napoli, ma sicuramente più umiliante. Per Destro ennesima serata no, l'ottima vena di Krejci non basta.



"Riscatto". E' questa la parola d'ordine di Bologna e Milan, che devono lasciarsi alle spalle un weekend da incubo. La squadra di Donadoni ha preso 7 sberle dal Napoli, quella di Montella ha perso in casa contro la Sampdoria ed è reduce da tre sconfitte di fila in campionato (quattro totali con la Coppa Italia). Tra i rossoblù, senza lo squalificato Masina, lo novità più grande è il ritorno dal primo minuto di Verdi dopo il lungo stop. I rossoneri, invece, rilanciano Locatelli a centrocampo e fanno debuttare dal primo come terzino sinistro Vangioni, fin qui un oggetto misterioso. Il Milan ha voglia di tornare a fare punti e inizia meglio, pressando un Bologna che si fa subito timoroso. Al 5' grave errore di testa di Krafth che innesca Deulofeu: Da Costa salva sullo spagnolo e sulla respinta Pasalic non riesce a tenere basso il pallone e si divora il vantaggio. I padroni di casa puntano sulle ripartenze e con il passare dei minuti gli spazi aumentano. I rossoneri calana, Bacca non ne azzecca una e gli emiliani acquistano sempre più fiducia. Donnarumma prima si oppone in uscita disperata su Krejci, poi è bravo a intercettare un tiro-cross di Verdi. Montella perde Romagnoli (problemi ai flessori della coscia destra) alla mezzora, ma il peggio deve ancora arrivare: al 37' Paletta (giù ammonito) stende Dzemaili lanciato a rete: inevitabile il secondo giallo e Milan in 10. Locatelli scala al centro al fianco di Zapata, Krejci e Dzemaili hanno un paio di occasioni ma il risultato non si schioda dallo 0-0.



A inizio ripresa entra Gomez per Locatelli e il difensore è subito costretto a immolarsi su Nagy. Una gara già in salita diventa un Everest quando Kucka si becca il secondo giallo e lascia il Milan in 9. Montella ridisegna la squadra togliendo Bacca e inserendo Poli: Deulofeu va a fare la punta e comincia a fare sfracelli dalle parti di Da Costa. Donnarumma fa il miracolo su Krejci, poi si scatena lo spagnolo che mette Pasalic davanti a Da Costa, ma il croato spreca ancora. Dal corner l'ex Everton coglie la traversa, ma è nel finale che pesca il coniglio dal cilindro, quando si beve Maietta, fa tunnel a Krafth e regala a Pasalic un pallone impossibile da sbagliare. Milan in Paradiso e che torna a sorridere dopo 4 ko di fila: ora c'è la Lazio.