Serie A: Bologna-Lazio 0-2, Immobile regala il 4° posto

Nel posticipo della 27a giornata di Serie A, la Lazio batte 2-0 il Bologna e sale al quarto posto a 4 punti dal Napoli. La sfida del Dall'Ara è decisa da una doppietta di Ciro Immobile, bravo a segnare quattro gol in una settimana: l'attaccante napoletano apre le danze al 9' di testa e chiude il match in contropiede al 74'. Il Bologna, al quarto ko di fila in casa, spreca con Petkovic l'occasione del pari nel finale del primo tempo.