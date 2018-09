Rami, che attacco a Pippo Inzaghi: "Come allenatore una catastrofe"

28/09/2018

Hanno condiviso per una stagione, quella 2014-15, lo spogliatoio del Milan , uno in veste di giocatore e l'altro alle prime armi come allenatore. Di sicuro Adil Rami ha un pessimo ricordo di Pippo Inzaghi . "Da grande mi piacerebbe fare l'allenatore - ha spiegato il difensore del Marsiglia a 'L'Equipe' - Ho sempre pensato fosse difficile, ma se ce l'ha fatta lui può farcela chiunque! Era una catastrofe".

Che i rapporti tra i due fossero tutt'altro che idilliaci lo si era capito già nel 2015 quando circolarono le voci - poi smentite dallo stesso Rami - di una furibonda lite con Inzaghi. L'allora allentore del Milan non convocò il francese per il match contro il Napoli, dopo un violento battibecco tra i due. La lite scoppiò perché Rami ìsi aspettava di partire titolare, anche per via delle tante assenze per infortuni o squalifiche. Quando, invece, ad inizio rifinitura gli venne comunicato che sarebbe partito dalla panchina, esplose tutta la sua incontenibile rabbia e venne allontanato da Milanello.



L'attuale difensore del Marsiglia smentì tutto e spiegò che la sua assenza era dovuta alla pubalgia. A fine anno, però, lui venne ceduto al Siviglia e Inzaghi venne esonerato per il deludente 10° posto finale. Ora a distanza di tre anni l'attacco a Inzaghi. Quando due indizi sono una coincidenza (o forse qualcosa di più...).