Crotone-Bologna 0-1: Dzemaili condanna i calabresi

LA PARTITA

Un diagonale vincente dopo una discesa poco contrastata. Il Bologna passa a Crotone grazie a una prodezza di Dzemaili, raccogliendo l'intera posta in palio pur confermando qualche limite offensivo. Di contro i rossoblù di Nicola escono con il morale ancora più a terra, vittime dei problemi che da inizio stagione hanno permesso loro di raccogliere solo nove punti in classifica, e ben quattordici sconfitte su diciannove partite. L'attacco non punge e contando che un gol, prima o dopo viene sempre subito, è un fattore troppo penalizzante per sperare di invertire una rotta bruttissima.



Anche contro il Bologna, infatti, il 4-4-2 di Nicola ha saputo imbrigliare l'avversario in mezzo al campo, soprattutto nel primo tempo, limitando al massimo la pericolosità dell'avversario con raddoppi continui su Krejci e Di Francesco. Il problema vero, però, sono gli ultimi venticinque metri di campo. Nonostante la volontà di Falcinelli e qualche buona giocata di Palladino sull'esterno, al Crotone è sempre mancato l'ultimo passaggio, quello in grado di trasformare una bella azione in qualcosa in decisivo. Troppo facile per il Bologna controllare le folate avversarie, pur soffrendo, e dovendo rinunciare in campo a due elementi chiave come Gastaldello e Torosidis. L'unico squillo di Destro, che calcia debolmente, è troppo poco per scaldare gli animi.



Nella ripresa è cambiato tutto. Gli emiliani hanno alzato il ritmo fin dall'inizio, pressando più alti gli avversari e trovando immediatamente il gol con il diagonale vincente di Dzemaili. Lo svizzero poco dopo impegna Cordaz con una conclusione simile, ma una volta alzato il numero di giri in mezzo al campo, la differenza tecnica tra le due squadre è venuta a galla facilmente. L'occasionissima per i calabresi capita al 56' con Rohden, bravo a farsi pescare dietro la difesa di Donadoni, ma sciupone - e torniamo ai soliti difetti - davanti a Mirante che con un super intervento di piede mantiene inviolata la porta. La seconda parte del secondo tempo però è un dominio bolognese, complice l'ampio spazio lasciato dal centrocampo del Crotone alla ricerca del pareggio. Nagy, Dzemaili e Krejci disegnano un contropiede da manuale con tiro al volo dell'ungherese che esalta i riflessi di Cordaz, con lo svizzero che alla mezz'ora spreca un'ottima giocata di Destro - l'unica - calciando a lato a botta sicura.



L'assalto finale dei calabresi è sterile e non porta a conclusioni se non una fotogenica rovesciata girata alta di Falcinelli che però non porta punti né soddisfazione. Il Crotone resta ultimo a quota 9 punti, con una partita in meno (contro la Juventus) da recuperare. Per il Bologna, invece, tre passettini verso una classifica migliore, con la consapevolezza di dover dare più qualità e peso alla manovra offensiva.