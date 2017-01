Bologna-Torino 2-0: Dzemaili condanna i granata Doppietta dello svizzero con un gol per tempo. Male il Toro senza Belotti

di MAX CRISTINA 22 gennaio 2017

Vittoria targata Dzemaili per il Bologna di Donadoni che al Dall'Ara ha battuto 2-0 il Torino. Con un gol per tempo i rossoblù hanno regolato la pratica grazie alla doppietta del centrocampista svizzero. Vantaggio al 43' con un inserimento in area che capitalizza l'assist di testa di Krejci. Nella ripresa la reazione del Torino non arriva, Mihajlovic inserisce tutte le punte ma all'83' ancora Dzemaili apre e chiude un contropiede.

LA PARTITA Vittoria importante per il Bologna di Donadoni, un passo indietro con tanto di addio alle velleità europee per il Torino di Mihajlovic. La sfida dall'Ara ha confermato pregi e difetti delle due squadre, ma ha premiato la compattezza casalinga dei rossoblù a discapito della fragilità dei granata che, privi di Belotti, non hanno praticamente mai impegnato Mirante. L'uomo copertina è Blerim Dzemaili, autore della doppietta decisiva e di quattro gol nelle ultime tre partite tra campionato e Coppa Italia. Il vero bomber del Bologna è lui in questo momento, in attesa che l'astinenza da gol record (865 minuti) di Destro venga interrotta.



Una sfida molto tattica, decisa in pratica da un episodio dopo un primo tempo privo di grandi emozioni. Dopo la grande parata di Hart su Oikonomou al 4', che lasciava presagire tutt'altro tipo di contesa, Bologna e Torino si sono annullate in mezzo al campo con marcature preventive efficaci a ridurre al minimo la pericolosità dei rispettivi esterni. Ljajic e Iago Falque sono stati ben contenuti da Krafth e Masina, mentre dall'altra parte Zappacosta e Barreca hanno saputo limitare l'impeto fisico di Krejci e Di Francesco. Se il Torino della prima frazione, lontano parente di quello ammirato contro il Milan, è tutto nella punizione dal limite di Ljajic, a due minuti dall'intervallo arriva l'azione che colora di rossoblù il match. Da un pallone spiovente dalla destra, Krejci svetta su Zappacosta consegnando a Dzemaili un pallone che lo svizzero addomestica e infila alle spalle di Hart.



Nella ripresa Mihajlovic inserisce De Silvestri cercando più spinta sulla destra, ma il gioco prosegue sulla falsa riga del primo tempo. Pochissime le occasioni da rete, almeno fino all'ingresso di Verdi - al rientro dal lungo infortunio - e alle sostituzione "all-in" del tecnico serbo che manda in campo tutte gli attaccanti contemporaneamente, scoprendo la zona centrale del campo. Verdi spaventa Hart con un paio di conclusioni violente ma imprecise, mentre il raddoppio arriva all'83' ancora con Dzemaili, bravo ad aprire e concludere con precisione un contropiede, mettendo in cassaforte i tre punti.

LE PAGELLE Dzemaili 7,5 - E' l'uomo del momento in casa rossoblù. Doppietta che rivitalizza il campionato del Bologna



Ljajic 5 - Ancora una partita opaca e senza guizzi. Mai pericoloso dalle parti di Mirante



Destro 5,5 - Non segna da sette gare e 865 minuti. Troppo per un attaccante come lui. Rispetto al solito è più nel vivo della manovra, ma non calcia mai verso la porta



Baselli 5 - Impalpabile in mezzo al campo e lontano parente del giocatore ammirato a inizio stagione.



Verdi 6,5 - Rientra dal lungo infortunio infiammando il Dall'Ara con giocate e conclusioni pericolose. Donadoni ritrova un'arma importante

IL TABELLINO BOLOGNA-TORINO 2-0

Bologna (4-3-3): Mirante 6; Krafth 6,5, Maietta 6, Oikonomou 6, Masina 6,5; Nagy 6 (33' st Donsah 6), Dzemaili 7,5, Pulgar 6; Di Francesco 6 (27' st Verdi 6,5), Destro 5,5, Krejci 6 (43' st Rizzo sv). A disp.: Da Costa, Sarr, Mbaye, Ferrari, Viviani, Mounier, Okwonkwo, Petkovic. All.: Donadoni 6,5

Torino (4-3-3): Hart 6; Zappacosta 5,5 (1' st De Silvestri 5), Rossettini 6, Moretti 6, Barreca 5,5; Benassi 5,5 (34' st Martinez sv), Valdifiori 5 (21' st Iturbe 5), Baselli 5; Iago Falque 5, Boyé 5, Ljajic 5. A disp.: Padelli, Ajeti, Carlao, Gustafson, Lukic, Obi, De Luca. All.: Mihajlovic 5

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 43' Dzemaili, 38' st Dzemaili

Ammoniti: Dzemaili, Destro (B); Benassi, De Silvestri (T)

Espulsi: nessuno

