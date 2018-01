BOLOGNA, MAIETTA E KEITA RIENTRATI IN GRUPPO

26 gennaio 2018

A due giorni dalla gara che vedrà il Bologna affrontare il Napoli al San Paolo, i rossoblù sono tornati ad allenarsi stamattina con una serie di esercitazioni tattiche concluse con le prove di calci da fermo. Domenico Maietta e Cheick Keita sono rientrati in gruppo e hanno lavorato regolarmente con i compagni. Terapie per Giancarlo Gonzalez, terapie e allenamento differenziato per Vasilis Torosidis.