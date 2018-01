BOLOGNA, L’INFLUENZA FERMA MAIETTA

5 gennaio 2018

Arriva una defezione dell'ultima ora in casa Bologna in vista del match contro il Torino in programma sabato alle 12.30. Tra i felsinei ci sarà l’assenza non preventivata di Domenico Maietta: il difensore non ha svolto l’allenamento di rifinitura in programma questa mattina e non partirà assieme alla squadra per la trasferta a causa di una sindrome influenzale. Maietta contro il Torino sembrava non rientrare comunque nell’undici titolare di Donadoni.