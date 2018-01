Bologna, furia Donadoni: "Un rigore del genere a noi non lo danno"

28 gennaio 2018

Roberto Donadoni è una furia dopo la sconfitta di Napoli e soprattutto per il rigore fischiato per un tocco di Masina su Callejon, ma anche per la mancata concessione del penalty per un mani di Koulibaly. "Un rigore del genere ti viene dato solo dall'ottavo posto in su, dall'ottavo in giù no. Mi sembra di vive in un altro pianeta. Sono valutazioni che mi fanno sorridere, per non dire altro. Certi episodi ti fanno venire il magone", ha detto.

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, diciamo che l'arbitro non voleva perdere tempo con la Var dando modo di sfruttare il suo metro di valutazione. Può anche fischiare rigore, fischia anche su Koulibaly che la prende con la mano, poi vai alla Var e dici se l'ha presa con ginocchio o ombelico. Queste sono valutazioni che mi fanno sorridere", ha aggiunto.



"Abbiamo chiesto delucidazioni all'arbitro - ha raccontato -, lui ha detto che non può valutare l'intensità, ma se non valutiamo l'intensità del contatto allora è chiaro che si fischia sempre rigore perché il contatto c'è sempre. Lui, a domanda precisa, ha risposto che non può valutare l'intensità. Se Koulibaly ha la mano dietro la schiena, come spesso si dice che in area non bisogna fare volume, ma la palla gli sbatte sulla mano e se non tocca la mano dopo va in porta. Sarebbe stato solo gol, niente di particolare. Si vede che il braccio cambia direzione perché l'impatto è abbastanza forte. Mi sembra di vivere in un altro pianeta quando vedo queste cose".



"Ci sono quel paio di episodi che ti mettono rabbia - ha concluso Donadoni -, poi penso che un rigore del genere dall'ottavo posto in su viene dato e dall'ottavo in giù no. Lui fischia il calcio di rigore in entrambe le situazioni, poi valuta alla Var e può annullarlo o darlo, e invece da una parte fischia e dall'altra no: è questo che non va".