Bologna, faccia a faccia Donadoni-tifosi sulla cessione di Verdi

15 gennaio 2018

Simone Verdi sta per lasciare il Bologna per firmare con il Napoli. Una trattativa in dirittura d'arrivo che non fa per niente contenti i tifosi rossoblù. Domenica durante l'allenamento a Casteldebole i sostenitori hanno più volte fatto sentire la propria voce di protesta durante la seduta. Al punto che Roberto Donadoni, sentitosi tirare in causa, si è avvicinato alla rete che separa il campo dalla tribuna per affrontare, verbalmente, i tifosi. Un confronto inizialmente acceso: "Cerca di capire, ogni volta partono i migliori...si fa fatica", la tesi dei tifosi. Donadoni, senza mai perdere la calma, ha cercato di mediare: "Secondo voi io non vorrei allenare Cristiano Ronaldo, Benzema o qualcun'altro così?". Poi i toni si sono rasserenati, con anche una stretta di mano tra il tecnico e uno dei tifosi.