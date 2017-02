Bologna, Donadoni: "Contro il Napoli siamo chiamati a una prestazione sopra le righe"

3 febbraio 2017

E' un buon momento per il Bologna , che è reduce da 7 punti nelle ultime tre gare e domani proverà a dare continuità col Napoli . "Siamo chiamati a una prestazione sopra le righe - dice Donadoni -. E' un avversario di grande livello, che sta ottenendo risultati, dovremo essere compatti e aggressivi, se no sarà difficile metterli in difficoltà. Bisognerà scendere in campo rispettando il blasone del Napoli, ma sapendo che possiamo giocare le nostre carte".

Contro il Napoli sarà importante la solidità difensiva evidenziata negli ultimi tempi dagli emiliani: "E' dovuta all’atteggiamento di tutta la squadra, l'altra sera fino al 70' il Pescara è stato compatto e la Fiorentina non riusciva a infierire. L’atteggiamento che bisogna avere è quello, ripartendo con vivacità e voglia, essendo convinti di avere i mezzi per fare male". A Bologna domani torneranno due ex, Giaccherini e Diawara: "Quel che fecero qua fu importante, poi non mi interessano le scelte che fanno fatto successivamente".



Gli emiliani devono ancora fare risultato contro le big del campionato: "Stiamo vivendo un momento positivo e sappiamo di dover limare certi aspetti - dice Donadoni -. Con le squadre più forti certi errori non vengono perdonati. E’ vietato sbagliare le cose basilari".



A Cagliari è tornato al gol Mattia Destro: "Quando avremo 6, 7 gol consecutivi saremo più tranquilli, ma nelle ultime partite ha avuto un impatto importante dal punto di vista dell’atteggiamento. Verdi e Petkovic? Stanno tutti più o meno bene. Chi è stato assente per tanto tempo, ha bisogno di tempo. Chi va in campo deve avere fame di fare una prestazione sopra le righe. Quando vedi in panchina la determinazione è un fattore positivo. Petkovic sta acquisendo mentalità, anche per il cambio di serie, e mi auguro di utilizzarlo quanto prima".