Bologna, Donadoni: "Certi errori arbitrali faccio fatica a capirli"

4 febbraio 2017

L'arbitro Massa non è stato perfetto: "La mancata espulsione di Callejon in occasione del rigore? Le chiare occasioni da gol sono quelle a venti metri dalla porta, non quelle a tre metri. Sul rigore ci hanno pensato 5 minuti prima di darlo, sul fallo di Masina pochi secondi".



Il 7-1 condanna pesantemente i rossoblù: "Non classifico le sconfitte, ma va da sé che questo è un passivo pesante: una partita cominciata male e finita peggio. E noi ci abbiamo messo, anche, del nostro. Abbiamo anche avuto qualche chance per reagire, ma la differenza sta anche nel buttarla dentro e i nostri avversari sono molto più incisivi. I discorsi sono pochi da fare: è una sconfitta pesante, una giornata in cui ci è andato tutto o quasi male".



Destro è stato tra i peggiori in campo: "Nella carriera dei grandi calciatori esistono anche gli errori: non calciato benissimo e mi dispiace per lui, perché questo gol gli avrebbe dato morale. Ora dobbiamo andare avanti: mercoledì avremo un’altra partita e dovremo avere la rabbia per riscattarci con una prestazione di livello".



Cassano al Bologna? "Eviterei chiacchiere inutili: so che Antonio è svincolato ma se non l’ha fatta prima questa operazione trovo assurdo che si possa fare adesso. Io voglio bene a Cassano e spero che il suo futuro sia ancora in campo".