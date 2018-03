Avenatti choc: "Potevo avere due mesi di vita..."

15 marzo 2018

La gioia per il passaggio al Bologna, i problemi cardiaci, lo stop, la paura e la rinascita. Gli ultimi mesi di Avenatti sono una storia dolorosa e bellissima allo stesso tempo. "Arrivo a Bologna a luglio dell'anno scorso, tutto mi sembra un sogno - ha raccontato l'uruguaiano -. Faccio la visita medica, qualcosa non va. Tachicardia, problemi al cuore". "Mi fermano per oltre un mese, altri esami. Niente. Non capiscono cos'ho - ha proseguito -. Ho paura, non dormo la notte. Ancora esami, stavolta in America". "Il luminare mi dà finalmente l'ok, ma qualche giorno prima c'era stata quella telefonata a Jessica - ha aggiunto Avenatti -. Sono nato una seconda volta l'8 dicembre 2017, quando mi hanno dato l'idoneità". "La mattina che è successa la tragedia di Astori, io e mia moglie eravamo a letto e abbiamo sentito la notizia - ha continuato il giocatore del Bologna -. Ci siamo guardati negli occhi e siamo rimasti in silenzio per un tempo eterno". Un'emozione fortissima, un profondo senso di dolore che ha lasciato il segno e che ora Avenatti vive come l'inizio di un nuovo cammino: "Se chiudo gli occhi, mi rivedo quel giorno di dicembre, muto per l'emozione troppo forte, in lacrime, mentre penso che è finalmente finita e poi subito dopo penso: è appena cominciata, la mia nuova vita".