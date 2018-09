BOLOGNA, INZAGHI: "IMPRESA POSSIBILE"

25/09/2018

Filippo Inzaghi prepara così la vigilia di Juventus-Bologna: "Sarà una partita di sofferenza ma non abbiamo nulla da perdere, l'impresa è possibile: nessuno si aspettava che vincessimo contro la Roma. La vittoria di domenica non cambia nulla, ero fiducioso prima e lo sono anche adesso. Il mio passato bianconero? Momenti indimenticabili ma ora do il massimo per i rossoblù. Ronaldo? La sua aggiunta rende la Juve tra le più forti d'Europa". Il tecnico sulla formazione: "Non ho ancora deciso. Santander va valutato, Svanberg difficilmente recupererà, Poli non ha niente di grave e Krejci può giocare in mezzo".