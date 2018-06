Bologna, è il giorno di Inzaghi: è ufficiale

13/06/2018

Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna. Dopo due stagionial Venezia - una promozione in Serie B e una semifinale playoff persa contro il Palermo -, l'ex attaccante del Milan ha deciso di sposare il progetto del club emiliano. Inzaghi, che in A ha già allenato i rossoneri nel 2014-2015 (decimo posto), prende il posto di Roberto Donadoni. La firma è arrivata in giornata dopo un incontro con la dirigenza e il suo staff.