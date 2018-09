Berlusconi si regala il Monza: annuncio il giorno del suo compleanno

15/09/2018

Il 29 settembre Silvio Berlusconi scarterà un regalo speciale: il Monza. È infatti previsto per il giorno del suo 82° compleanno l'annuncio di acquisizione del 70% del club: si sta organizzando una presentazione in grande stile. La trattativa prosegue spedita e Galliani sta sistemando gli ultimi dettagli con la famiglia Colombo. Le cifre dell'affare sono top secret ma oscillano tra il milione e otto e i due milioni e mezzo di euro.



Intanto c'è già entusiasmo in città: gli abbonamenti nell'ultima settimana, da quando la trattativa è nata, sono cresciuti. Toccate già 600 tessere, un ottimo risultato per la Serie C.