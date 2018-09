Berlusconi si prende il 100% del Monza

25/09/2018

Silvio Berlusconi si è preso il 100% del Monza. Questa la novità dell'ultima ora con Fininvest, l'azienda di famiglia, che rileverà tutte le quote del club di Serie C. In un primo momento, infatti, la trattativa era stata impostata per il 75% delle quote e poi per il 95%. La cifra totale dell'affare oscilla tra i due milioni e mezzo di euro e i tre. Venerdì 28 settembre è previsto il closing con tanto di presentazione alla stampa.



L'imprenditore Nicola Colombo, attuale proprietario, resterà presidente: "Mantenere questa carica è un onore, a maggior ragione perché uscirò dal capitale della società: è un riconoscimento per quanto ho fatto in passato e per quanto potrò ancora fare per il club", ha dichiarato a Radiocor Colombo. Adriano Galliani, invece, sarà l'amministratore delegato.