Serie A: tris Bologna al Dall'Ara, si ferma il Benevento

21 gennaio 2018

LE STATISTICHE

• Per la prima volta in carriera in Serie A Simone Verdi ha fornito tre assist nello stesso match.

• Simone Verdi ha partecipato attivamente a 12 delle ultime 17 reti del Bologna in campionato (cinque gol e sette assist).

• Quinto gol di Mattia Destro in questo campionato, due di questi ultimi tre sono arrivati grazie ad un assist di Simone Verdi.

• Quinto gol di Sebastian De Maio in Serie A, l'ultimo risaliva ad aprile 2016 con la maglia del Genoa.

• L’ultima vittoria del Bologna in casa in campionato risaliva a novembre vs Sampdoria, anche in quel caso successo per 3-0.

• Il Bologna ha schierato oggi la sua formazione più "anziana" di questo campionato (28 anni, 337 giorni).

• Il Benevento non subiva almeno tre gol in campionato da ottobre vs Lazio (1-5 in quel caso).