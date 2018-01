Serie A, super Benevento: Coda rimonta la Samp

6 gennaio 2018

LE STATISTICHE DI BENEVENTO-SAMPDORIA

• Massimo Coda ha segnato tre gol nelle ultime due giornate di campionato, uno in più di quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 29 partite disputate in Serie A.

• Enrico Brignola ha giocato 3 gare in Serie A, le uniche 3 in questo campionato in cui il Benevento é rimasto imbattuto (2 vittorie, un pareggio).

• Massimo Coda ha segnato in due gare consecutive di Serie A per la prima volta in carriera.

• I cinque gol in Serie A di Massimo Coda sono tutti arrivati nel secondo tempo.

• Per la prima volta nella sua storia il Benevento è rimasto imbattuto e nello stesso tempo ha vinto due incontri di fila in Serie A.

• Per la prima volta nella sua storia il Benevento ha segnato tre reti in un match di Serie A.

• Terza espulsione in carriera in Serie A per Jacopo Sala, le altre due erano arrivate con la maglia del Verona (stagione 2014/15).

• 15° gol di Gianluca Caprari in Serie A, quarto in questo campionato. Il centravanti italiano non segnava in A dal 21/10/17 in Sampdoria-Crotone. • I sette punti del Benevento in questo campionato sono tutti arrivati in match casalinghi.

• La Sampdoria non segnava almeno 36 gol in Serie A nelle prime 19 giornate dalla stagione 1997/98 (37 in quel caso).