Serie A: il Benevento è la Cenerentola d'Europa

21 settembre 2017

Non è cominciata bene l'avventura in Serie A del Benevento, per la prima volta nella sua storia nella massima serie italiana. I campani, ultimi in classifica con zero punti conquistati in cinque partite, sono attualmente la peggiore squadra dei cinque principali campionati europei. Questo, infatti, è quanto emerge dalla classifica "al contrario" stilata dal quotidiano spagnolo Marca, che tiene conto anche della differenza reti.